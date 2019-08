Dica transfera de la FCSB! Unul dintre cei mai buni tineri jucatori, adus la FC Arges: fostul antrenor al FCSB a insistat pentru transfer

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Nicolae Dica, fostul antrenor al FCSB, transfera un jucator de la fosta echipa. Dica l-a luat la Arges pe Razvan Ducan, al treilea portar al FCSB, sub forma de imprumut.

Dica a fost cel care a insistat pentru aducerea tanarului portar. Ducan este portarul nationalei Under 19 a Romaniei si a fost in toate cantonamentele cu echipa mare in ultimii doi ani.

Ducan, portar cu talie, este un jucator apreciat de antrenorii de la FCSB si este considerat drept viitorul portar titular la echipei nationale.