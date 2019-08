Poli Iasi - Dinamo 2-0 | Teja, liderul campionatului: "Trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant, nu am realizat nimic!" Ce spune despre meciul cu FCSB

Poli Iasi a castigat meciul cu Dinamo si este noul lider al campionatului. Mihai Teja isi avertizeaza atat jucatorii, cat si suporterii ca deocamdata echipa nu a realizat nicio performanta si toata lumea trebuie sa ramana modesta.

Pentru Iasi urmeaza meciul cu FCSB. Teja spune ca nu are nicio revansa de luat fata de fosta sa echipa.

"Suntem bucurosi ca am castigat in fata unei echipe de traditie, o echipa cu istorie in spate. Multumesc suporterilor care au venit in numar mare sa ne vada si sper ca au plecat multumiti de la stadion. Imi doresc sa crestem de la joc la joc. Vreau sa le spun jucatorilor si suporterilor ca trebuie sa ramanem cu picioarele pe pamant, deocamdata nu am facut nimic. Nu vreau sa vorbesc despre Dinamo!", a declarat Mihai Teja la finalul partidei.