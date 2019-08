Ultimele doua variante pentru banca FCSB: Gigi Becali a intrat in criza! Cine sunt cei doi antrenori dintre care va alege  

PRO TV va transmite in direct si returul dublei dintre FCSB si Mlada Boleslav din turul 3 preliminar al Europa League.

Gigi Becali a intrat in criza de timp. FCSB se pregateste sa inceapa a doua saptamana fara un antrenor principal pe banca. Deocamdata, Vergil Andronache asigura interimatul, insa Becali este presat de timp si rezultate sa numeasca un "principal".

"Pana miercuri vom avea antrenor", a anuntat Becali. FCSB va juca joi returul cu Mlada, un meci extrem de important si decisiv pentru viitorul european al echipei in acest sezon. Din informatiile www.sport.ro, patronul FCSB are doua variante pentru banca echipei dupa ce a primit refuzuri pe banda rulanta.

Favorit in acest moment pare a fi Cristiano Bergodi, antrenorul de la FC Voluntari. Bergodi, in varsta de 54 de ani, este un tehnician cu experienta in fotbalul romanesc si are avantajul de a mai fi lucrat cu Becali. Italianul a mai pregatit echipa in 2009, chiar daca pentru o scurta perioada, si nu ar spune nu unei noi colaborari cu patronul FCSB. Meciul direct dintre FCSB si Voluntari din aceasta etapa va fi decisiv in luarea unei decizii in ceea ce il priveste pe Bergodi.

A doua varianta luata in calcul de Becali este Ilie Poenaru. Poenaru, in varsta de 42 de ani, este antrenorul celor de la Academica Clinceni, echipa la care FCSB are mai multi tineri jucatori interesati. Poenaru este tentat de o trecere la FCSB si asteapta ca cele doua cluburi sa ajunga la un numitor comun in privinta "transferului" sau.