Gigi Becali, decizie finală în privința lui Mihai Stoica: „Nu mai am încredere în el”

Gigi Becali, decizie finală în privința lui Mihai Stoica: „Nu mai am încredere în el” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Gigi Becali a anunțat, în ultimele zile, că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, nu se va mai ocupa de transferuri. 

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Din articol

Patronul roș-albaștrilor a revenit asupra subiectului și a comunicat că Stoica nu va mai avea niciun fel de putere de decizie, ci doar un rol de supervizor în cadrul clubului.

Gigi Becali, decizie finală în cazul lui Mihai Stoica

Totuși, Becali a subliniat că nu va accepta o demisie din partea lui „MM”, care reprezintă pentru el un prieten vechi de 25 de ani.  

„Eu o să conduc clubul. Ați văzut că am spus că îl am pe MM, care are putere maximă. Nu mai spun așa! Acum eu comand, eu țin toate. MM va fi ca un supervizor, dar nu mai am încredere în el, mă interesez la toată lumea.

Becali, despre Mihai Stoica: „Rămâne prietenul meu, rămâne în club”

El nu va mai conduce, nu mai conduce MM. Dacă el îmi spune că vrea să plece, nu-i accept demisia. E prietenul meu, un prieten pe care îl ai de 25 de ani nu-l lași în bătaia puștii. El a greșit, dar nu-l las în bătaia puștii.

Rămâne prietenul meu, rămâne în club. Nu se pune problema să fie el destituit, dar nu va pleca. Nu mi-a răspuns la telefon, chiar mă miram, dar e plecat cu starețul și niște părinți în Bucovina, la un pelerinaj”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro

Gigi Becali

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În campionat, roș-albaștrii ocupă locul opt, cu 21 de puncte, după 15 etape, la trei „lungimi” distanță de Farul Constanța, aflată pe poziția a șasea.

Elevii lui Laurențiu Reghecampf o vor înfrunta pe FC Argeș, în următorul meci, pe 22 noiembrie, după pauza internațională. 

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