Startul noului sezon a adus multe schimbări în garnitura formației din Giulești. Cu siguranță, cea mai importantă mutare a fost numirea lui Daniel Pancu în poziția de antrenor principal.

Cristi Pulhac, „săgeți” către Rapid

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 11 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Florin Gardoș și Cristi Pulhac.

Întrebat despre Rapid, Cristi Pulhac a mărturisit că, după părerea sa, nu o ia în calcul pentru lupta la titlu. Motivul? Oscilațiile din joc, cât și anumite rezultate „norocoase”.

Pentru a-și consolida argumentul, fostul jucător de la Dinamo a expus că actuala clasare a giuleștenilor se datorează și formei slabe arătată de FCSB, respectiv CFR Cluj, în condițiile în care toată lumea se aștepta ca cele două formații să aibă prestații mai bune în SuperLiga.

„Rapid nu arată ca o echipă constantă, care poate câștiga campionatul. A avut și multe meciuri câștigate cu noroc. Nu neapărat noroc, poate au influențat și schimbările făcute de Pancu. Mă refer la meciul de la Cluj sau cel de acum.

Are oscilații în joc, nu îmi da încrederea că e o echipă care poate câștiga campionatul, ci o echipă care se bate pe locurile 2-3-4. Luăm în calcul că FCSB și CFR merg prost. Rapid e în situația în clasament datorită faptului că echipele menționate nu sunt atât de sus”, a declarat Cristi Pulhac, la VOYO SPORT LIVE.