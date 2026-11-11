Patronul FCSB îl apreciază foarte mult pe Ion Țiriac. Latifundiarul din Pipera a explicat că motivul nu ar fi averea, ci calitățile umane și felul în care se raportează la ceilalți.

Omul de afaceri a povestit o discuție recentă cu fostul jucător de tenis. Cei doi au vorbit despre achiziția unor icoane pentru capela greco-catolică ridicată de Țiriac în Poiana Brașov.

„Singurul om în fața căruia mă pot înclina”

Patronul FCSB a explicat și cum a ajuns să se ocupe de comanda icoanelor. Inițial, Țiriac își dorea doar patru, însă Becali a comandat 30 de obiecte religioase din Grecia, dintre care miliardarul a ales zece. Prețul inițial a fost de 124.000 de euro, dar Becali susține că a negociat și a obținut o reducere de 17.000 de euro.

„Orgoliu? Nu mai am cu cine să am în România. Singurul om la care eu mă pot înclina, singurul român, este unul singur, care se numește Țiriac! Mă înțelegi? Nu există niciun român cu care să am orgoliu. Nu am.

Singurul om în fața căruia mă înclin e Țiriac. E un om de prea mare calitate, super om de calitate. Nu mă refer numai la bogăție, ci la calitate umană: smerit, om bun, n-ai văzut așa ceva. În rest, n-am eu cu nimeni nicio treabă.

Am vorbit cu el acum și de asta a venit vorba. Voia să cumpere niște icoane, am vorbit cu el. Mi-a zis: «Hai că vin la matale». Zic: «Nu, vin eu. Eu sunt mai mic, cel mai mic vine la cel mai mare». A zis: «Hai bre, că eu sunt mai mare doar la ani». Eu i-am zis: «Nu! Tu ești și mai bogat, mai mare și la ani, și ești și mai deștept. Numai că eu am una la care sunt mai tare, înțelepciunea».

Înțelegi? Care e treaba, înțelepciunea nu vine din inteligență, este inteligență combinată cu har. Numai prin harul lui Dumnezeu ești înțelept. Dar el este un om smerit, om bun, cum n-am întâlnit. Cunoaște toate meseriile, toate șmecheriile de pe globul pământesc.

Am vorbit cu el, i-am dat icoane. Voia 4 icoane, i-am comandat vreo 30, a ales 10. Ăla a făcut 124.000, am zis «hai, dom'le, să negociez» și le-am scos la 107.000. Acum i le plătesc eu astăzi, iar când vine el... Am dat comandă, să le aducă grecul.

A făcut și el o biserică, în Poiana Brașov, doar că a făcut-o greco-catolică. Când vine, o să-i explic diferența. El a zis că e totuna și i-am spus: «Când vii, stăm de vorbă și o să vezi că nu e». Să-i explic diferența. Cu argumente, nu cu vrăjeală. I-am zis: «Dumneata ești om deștept, o să înțelegi care e diferența». E mare diferență. Dar el a făcut biserica și vrea să sfințească în decembrie, așa că vrea icoane.

E singurul om, în rest, pentru mine, nu există român cu care să am orgolii”, a spus Gigi Becali la Fanatik.