Laurențiu Reghecampf a încheiat sezonul trecut în Sudan, la Al-Hilal Omdurman, l-a început pe cel în desfășurare, în Tunisia, la Esperance, iar acum antrenează, în România, la FCSB!

Cu un asemenea traseu, sărind dintr-o barcă în alta, „Reghe“ și-a făcut foarte mulți dușmani. Dovadă și faptul că acum, când are o serie de trei înfrângeri la FCSB, de rezultatele sale proaste se bucură atât sudanezii, cât și tunisienii. Pentru că, în ambele țări, tehnicianul român a dat bir cu fugiții. Iar povestea „trădării“ sale, în Sudan, continuă să facă valuri în presa din această țară. Acum, jurnaliștii arabi au venit cu noi dezvăluiri, pentru a demonstra cât de șocantă a fost plecarea lui „Reghe“, în iunie, în contextul în care acesta se înțelesese cu oficialii lui Al-Hilal Omdurman, inclusiv asupra unor detalii legate de remanierea lotului.

Un nigerian, un namibian și un senegalez, pe lista neagră a lui Reghecampf

În luna mai, după ce a câștigat play-off-ul campionatului din Sudan, Laurențiu Reghecampf a apărut într-o poză prin care Al-Hilal Omdurman anunța semnarea prelungirii contractului său. La doar două săptămâni distanță însă, românul a apărut într-o altă poză, în Tunisia, semnând cu Esperance!

Potrivit presei sudaneze, între cele două momente, „Reghe“ pusese la cale, inclusiv strategia echipei Al-Hilal Omdurman pentru sezonul 2026-2027!

„Reghecampf recomandase și obținuse acordul șefilor pentru ca trei jucători străini să fie îndepărtați din lot. Antrenorul român le-a transmis celor din conducere că nu mai are nevoie de atacantul nigerian, Sunday Adetunji, de fundașul stânga namibian, Aprocius Petrus, și de stoperul senegalez, Ousmane Diouf. Reghecampf i-a trecut pe lista neagră din dorința de a-i înlocui cu alți jucători străini, în vederea sezonului 2026-2027. Ulterior însă, plecarea bruscă a antrenorului a schimbat totul“, e primul fragment din textul publicat, acum două zile.

În continuarea articolului, autorul a dezvăluit că, în ciuda plecării lui Reghecampf la Esperance, unul dintre fotbaliștii care fusese inclus pe lista neagră a românului n-a putut să-și salveze locul în echipa celor de la Al-Hilal Omdurman.

„Informați de Reghecampf că Adetunji, Petrus și Diouf trebuie să plece, șefii lui Al-Hilal Omdurman au apucat să demareze procedurile necesare, pentru a rezilia contractele celor trei jucători. Și, înainte ca Reghecampf să semneze cu Esperance, Diouf a fost pus pe liber prin acordul părților. Fundașul de 29 de ani a plecat și e fără echipă, inclusiv acum. În schimb, Adetunji și Petrus au fost norocoși. Odată cu plecarea lui Reghecampf, a picat varianta îndepărtării lor din lot, dovadă că și acum sunt la Al-Hilal Omdurman, sub comanda antrenorului german, Josef Zinnbauer“, a scris presa sudaneză.

În sezonul 2025-2026, în care a fost la Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf a cucerit două trofee și a dus echipa până în sferturile Champions League.