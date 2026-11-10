Mihai Pintilii a fost secundul lui Elias Charalambous la FCSB. A plecat odată cu cipriotul după ce s-a încheiat sezonul regulat al stagiunii precedente, iar gruparea roș-albastră a ratat play-off-ul.

În vară, el s-a alăturat lui Charalambous la gruparea elenă Levadiakos. Spre sfârșitul lui septembrie, invocând probleme personale, s-a despărțit de greci și s-a întors în țară.

Surpriză uriașă: Mihai Pintilii, la FCSB!

Acum, scrie gsp.ro, Mihai Pintilii a bătut palma cu Gigi Becali și se va întoarce la FCSB. El se va alătura staff-ului tehnic condus de Laurențiu Reghecampf, căruia i s-a mai adăugat un om: Costin Curelea (VEZI AICI).

Gigi Becali vrea neapărat să redreseze clubul, în contextul în care FCSB, după 15 etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, nu e pe loc de play-off.

Fosta campioană a bifat șase victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și șase înfrângeri. FCSB e la 12 lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova și la trei de Farul Constanța, echipă care ocupă primul loc din zona play-off-ului

EXCLUSIV Gigi Becali a intervenit în direct la VOYO SPORT LIVE și a făcut anunțul: ”Astăzi l-am luat!”

Gigi Becali a intervenit în direct la VOYO SPORT LIVE, emisiune de pe VOYO SPORT 1 a cărei ediții de marți a fost moderată de Andrei Grecu.

Patronul lui FCSB a anunțat, printre altele, că a fost cooptat în staff-ul tehnic al lui Laurențiu Reghecampf Costin Curelea, ca antrenor secund.

Curelea a fost selecționerul României U21 aproape un an.

”L-am luat astăzi și pe Curelea. Va fi antrenor secund! Ionuț Stancu nu vine, Ianovschi (n.r. Mihai Ianovschi) rămăseseră să vorbească Mirel cu el. O să văd. Acum, mâine, să văd ce a vorbit”, a spus Becali.