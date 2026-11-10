Legenda lui Liverpool a afirmat că Lamine Yamal este mai bun decât era Cristiano Ronaldo la 19 ani și, probabil, mai bun decât Lionel Messi la aceeași vârstă.

Lamine Yamal, lăudat de Steven Gerrard

„(n.r.- Lamine Yamal) Este mai bun decât era Ronaldo la 19 ani. Am jucat împotriva lui Messi când eram tânăr și probabil că este mai bun și decât era Messi pe atunci”, a declarat Steven Gerrard despre Lamine Yamal pe Overlap Daily, conform Goal.com.

Gerrard l-a mai lăudat pe Lamine Yamal cu o săptămână în urmă, la TNT Sports.

„Vorbim despre un megastar. Este un fenomen. Cifrele pe care le înregistrează în acest moment – ​​goluri și pase decisive – sunt incredibile, aproape înfricoșătoare. Va fi, fără îndoială, o plăcere să fiu pe stadion în seara asta și să-l urmăresc de aproape (n.r.- a spus Gerrard înainte de meciul Barcelona - Aston Villa 3-0).

Barcelona concurează pentru titlurile La Liga și Liga Campionilor în fiecare sezon. Joci în fața a 100.000 de spectatori în fiecare săptămână și ești titular în echipa națională. De ce ai pleca vreodată?”, a spus legendarul mijlocaș central.

Yamal, o carieră uriașă la doar 19 ani

Crescut în „La Masia”, Lamine Yamal a strâns până la 19 ani 167 de meciuri oficiale, 62 de goluri și 64 de pase decisive. De asemenea, el a strâns 37 de selecții, 11 goluri și 14 pase decisive pentru naționala Spaniei.

Yamal a câștigat alături de Barcelona de trei ori La Liga, de două ori Supercupa Spaniei și o dată Cupa Regelui. În tricoul Spaniei a cucerit EURO 2024 și CM 2026.