Florin Gardoș (38 de ani) l-a analizat pe Boutoutaou și a ajuns la concluzia că fotbalistul de bandă are calitate și are chiar creativitatea necesară pentru un număr 10.

Aymen Boutoutaou, sub lupa lui Florin Gardoș

Gardoș a admis, în același timp, că Boutoutaou pierde ușor mingea și își expune echipa la contraatacuri, însă problema respectivă poate fi corectată prin antrenamente.

„Mie personal mi se pare că are calitate și e cam singurul jucător de profilul ăla. Eu îl văd număr 10, chiar mi se pare că e creativ.

Ok, că sunt lucruri de îmbunătățit în jocul lui, asta e clar! Pierde mingea foarte ușor și mai pune echipa pe contră. Nu cred că nu se poate lucra la asta”, a declarat Florin Gardoș, la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

Boutoutaou, oscilant la FCSB

Ajuns în vară la FCSB pentru un milion de euro de la Sochaux, Aymen Boutoutaou a avut evoluții oscilante în tabăra fostei campioane.

Boutoutaou a marcat patru goluri și a oferit o pasă de gol în 16 meciuri oficiale pentru FCSB din stagiunea curentă.