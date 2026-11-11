Începe ”războiul civil” la FCSB? Gigi Becali și MM Stoica îl făceau praf, iar acum a ajuns în club: ”E nebunia lumii!”

Începe ”războiul civil” la FCSB? Gigi Becali și MM Stoica îl făceau praf, iar acum a ajuns în club: ”E nebunia lumii!” Superliga
Radu Stroe
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Gigi Becali a anunțat o adevărată revoluție la FCSB.

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FCSBGigi BecaliMihai StoicaCostin Curelea
Din articol

Nemulțumit de transferuri, patronul roș-albaștrilor a anunțat că vrea să demită mai mulți oameni din club, printre care și pe Florin Cernat. În plus, pe Lucian Filip îl trimite la echipa a doua, iar în locul său îl va aduce pe bancă pe Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei under-21.

Ce spunea Gigi Becali despre Costin Curelea în urmă cu o lună

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Decizia finanțatorului de la FCSB este neașteptată în condițiile în care în urmă cu exact o lună, Gigi Becali îl făcea praf pe Costin Curelea, selecționerul din acel moment al reprezentativei under-21 a României.

Patronul de la FCSB era nemulțumit de faptul că Ricardo Pădurariu nu a fost folosit de Costin Curelea în meciurile cu Cipru și Finlanda, iar, în partida cu Spania, fundașul lateral a intrat pe teren doar pe final.

N-avem nici lucrători. Nu avem lucrători, cineva să facă selecţia. Păi dacă ăştia nu joacă, Stoian şi Pădurariu... sunteţi nebuni la cap? Ce fotbal se mai joacă în România? Pădurariu joacă la ce echipă vrei tu! Şi la Real Madrid mâine, dacă îl pui, joacă! La PSG, mâine îl pui şi joacă. Pune-l la echipa naţională, joacă titular! Şi la noi, la echipa a doua, nu joacă. Îţi dai seama ce nebunia lumii? E nebunia lumii, chiar!

Cum să nu îl pui să joace? Deci n-ai ce să le zici. Ce fotbal? Asta este de fapt dovada fotbalului românesc: Pădurariu nu joacă la echipa naţională, stă pe banca de rezerve. Îţi dai seama de valoarea conducătorilor care conduc fotbalul în România”, spunea Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Ar putea părea tensiuni în cadrul clubului, mai ales că nici Mihai Stoica nu îl menaja pe fostul selecționer al naționalei U21: ”Ricardo Pădurariu a intrat 0 secunde în primul meci, 0 secunde în al doilea și a intrat în minutul 83 cu Spania. Rici este născut 2007, iar jucătorii de pe poziția lui, Ciubotaru și Șuteu, sunt născuți în 2004. Sunt mulți antrenori care consideră că este importantă experiența. Acest Costin Curelea a venit la noi în bază să vadă antrenamentul, iar Alin Stoica i-a spus să-l lase să se antreneze cu noi pe Pădurariu, din moment ce-i ia pe Ciubotaru și Șuteu. Trei săptămâni pentru Rici cu noi erau aur. A zis că vrea să se acomodeze cu atmosfera. Tu poate peste 3 săptămâni pleci, cu ce atmosferă să se acomodeze?

Eu nu judec, dar îmi vărs amarul. Este ok să meargă la echipa națională, indiferent cât joacă. Astea sunt deciziile selecționerului. Băi, dacă ai doi pe poziția lui… la meciul cu Spania l-a băgat mijlocaș. Stoian abia venise, iar pe Pădurariu n-a vrut să-l lase acasă. Bănuiesc că știa că nu vrea să conteze pe el. Nu știu ce ar mai trebui să facă. Dacă dădea gol la faza aia în care a traversat tot terenul, era golul anului”.

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