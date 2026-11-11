Deși așteptările erau extrem de ridicate, echipa națională a pierdut toate meciurile disputate în UEFA Nations League. „Tricolorii” își pot lua revanșa în luna octombrie, când le vor întâlni pe reprezentativele din Polonia și Bosnia.

Avertisment pentru echipa națională înainte de meciurile din Nations League

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 11 noiembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Florin Gardoș și Cristi Pulhac.

Întrebat despre meciurile echipei naționale, Florin Gardoș a transmis că obiectivul ar trebui să fie unul singur: obținerea de puncte. În caz contrar, fostul internațional susține că ar fi o „umilință” pentru prima reprezentativă a României.

Primul duel este cel cu Polonia, de acasă, însă Gardoș a ținut să ofere un avertisment: gazonul de pe Arena Națională nu este în condiții optime.

„Eu cred că ar trebui să ne propunem să câștigăm niște puncte, ca să nu încheiem grupa așa. Ar fi o umilință să nu câștigăm vreun meci sau vreun punct, pentru moral și pentru ceea ce înseamnă echipa națională.

Edi (n.r. - Iordănescu) a avut un parcurs cumva asemănător, iar după lucrurile au început să meargă. Îmi doresc foarte mult ca acest lucru să se întâmple și acum. Trebuie să se vadă o scânteie, să se vadă ceva! Mă bazez pe meciul cu Polonia de acasă, e prima dată când vor fi și spectatori. Am fost la meci sâmbătă, gazonul arată dezolant, îți piere cheful de fotbal!”, a declarat Florin Gardoș, la VOYO SPORT LIVE.