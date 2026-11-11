Moderatorul Cristian Pintea îi va avea în studio pe Cristi Pulhac și Florin Gardoș, alături de care va analiza cele mai importante subiecte din fotbalul românesc și internațional.

Cristi Pulhac și Florin Gardoș sunt invitații lui Cristian Pintea la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Printre temele emisiunii se numără meciurile din etapa a 15-a a SuperLigii, dar și ultimele confruntări ale echipei naționale a României din UEFA Nations League.

De asemenea, cei trei vor discuta despre cele mai importante evenimente din Premier League și Ligue 1, două dintre competițiile transmise în exclusivitate în România pe VOYO.

VOYO SPORT LIVE este formatul premium dedicat iubitorilor sportului, care aduce în prim-plan analize, dezbateri și invitați din lumea fotbalului. Noua ediție începe la ora 16:00 și poate fi urmărită pe VOYO și VOYO SPORT 1.