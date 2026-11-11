La doi ani de la plecarea sa, patronul roș-albaștrilor îl vrea înapoi la echipă pe Coman și chiar a discutat cu fotbalistul această posibilitate.

Chiar dacă nu a refuzat direct această variantă, Coman i-a transmis finanțatorului de la FCSB că va fi nevoit să aștepte până în vară, atunci când contractul său cu Al Gharafa va expira. Mai mult, la FCSB va ajunge doar în cazul în care nu își va găsi un alt angajament în zona Golfului.

Prezenți în studioul VOYO SPORT LIVE, Robert Niță și Bogdan Lobonț au avut niște sfaturi importante pentru Florinel Coman în contextul unei reveniri la FCSB.

Niță i-a transmis internaționalului român să refuze propunerea finanțatorului de la FCSB, iar, după ce îi va expira contractul cu Al Gharafa, să își găsească un nou angajament tot în străinătate.

”Din punctul meu de vedere, ar fi bine să își găsească tot în străinătate alte variante. Dacă e posibil să joace în afară până la finalul carierei. Dacă ai avut evoluțiile care te-au propulsat într-un alt campionat, ar fi indicat să mențină cât de cât standardele și nivelul, să găsească tot în afara granițelor variante, unde să aibă minute să joace”, a spus Robert Niță, la VOYO SPORT LIVE.

Pe de altă parte, Bogdan Lobonț este de părere că este alegerea fiecărui jucător dacă vrea să revină în țară după o perioadă petrecută în străinătate. Fostul mare portar a atras, însă atenția cu privire la faptul că, în cazul în care aceștia se decid să revină, atunci trebuie să ridice nivelul echipei.

”Ce pot să spun? Nu pot să zic să nu se întoarcă în țară, oricare dintre ei. Se pot întoarce când vor ei, dar, dacă se întorc, trebuie să ridice nivelul, ei trebuie să fie primii care le ridică nivelul celorlalți. Știu cum se lucrează la echipele din străinătate, știu care sunt metodele de pregătire, știu care sunt cerințele. Ei, dacă se întorc, trebuie să îi tragă pe toți la nivelul lor, nu să coboare ei la nivelul fotbalului de la noi din țară. Dacă fac asta, nu au făcut nimic. Și eu m-am întors de la Fiorentina la Dinamo pentru echipa națională. M-am întors cu un scop, să îi trag pe ceilalți după mine. E foarte simplu”, a adăugat Bogdan Lobonț.