Duelul dintre U Cluj și FCSB a tras cortina peste etapa cu numărul 14 din SuperLiga. Deși formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a dominat clar jocul, victoria le-a revenit ardelenilor, unicul gol valid al partidei fiind marcat de Jovo Lukic.

Crețu și Pădurariu, OUT după 0-1 cu U Cluj

Alexandru Stoian a marcat pentru tabăra oaspetele la finalul primei reprize, însă reușita tânărului jucător a fost anulată din camera VAR, pentru o poziție în afara jocului. În cele din urmă Jovo Lukic a punctat, în minutul 76.

Din nefericire, veștile proaste au continuat pentru Laurențiu Reghecampf și după înfrângere. Vali Crețu și Ricardo Pădurariu nu vor putea fi folosiți în partida de etapa viitoare.

Cei doi au primit cartonașe galbene în duelul cu U Cluj. Pădurariu a fost avertizat în minutul 71, ca mai apoi, în minutul 75, Crețu să aibă aceeași soartă. Aceștia au ajuns la patru cartonașe galbene și vor rata astfel duelul din runda ce urmează.

Prin urmare, Laurențiu Reghecampf este pus în situația de a căuta variante noi pentru benzile defensivei. Pentru confruntarea din ultima etapă a turului din sezonul regular, antrenorului i se deschid opțiuni precum Luca Stancu, Risto Radunovic sau Ronny Labonne. În plus, la duelul cu U Cluj, tehnicianul l-a mizat pe Pădurariu pentru a bifa regula „U21”, urmând să se vadă spre ce fotbalist se va orienta acum pentru a respecta aceeași condiție.