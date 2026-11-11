Familia Al-Hamlawi trăiește un vis devenit realitate! Pentru că ambii băieți, Assad (26 de ani) și Annas (21 de ani) sunt, începând cu această lună, fotbaliști de echipa națională.
FOTO L-au luat pe Al-Hamlawi: „Bun venit! Să sperăm că va fi începutul unei călătorii de succes“
Atacantul Craiovei, Assad Al-Hamlawi (26 de ani), o adevărată „mașină de dat goluri“, a fost inclus în lotul echipei naționale, unde își va întâlni fratele mai mic, un golgheter în devenire.
Dacă atacantul Universității Craiova a fost convocat de selecționerul Palestinei, Ihab Abu Jazar (46 de ani), pentru amicalele din septembrie și octombrie, în care a marcat de cinci ori, acum și fratele său, Annas, a fost trecut pe lista primei reprezentative. Asta după ce, anterior, mezinul familiei a evoluat pentru Palestina U21. Forma sa excelentă, de la echipa de club, l-a convins pe Ihab Abu Jazar că Al-Hamlawi cel mic merită și el să facă pasul spre lotul primei reprezentative.
Anunțul convocării fraților Al-Hamlawi a fost confirmat în presa din Palestina.
„Frații Al-Hamlawi, la echipa națională a Palestinei! Atacantul Annas (21 de ani), fratele starului naționalei noastre, Assad, primește prima sa convocare după ce a strălucit la echipa sa de club, Hassleholms IF, în Suedia. Bun venit! Îi dorim toate cele bune în tricoul naționalei și, cu voia lui Allah, aceasta va fi începutul unei călătorii de succes“, au notat arabii.
Annas Al-Hamlawi a dat goluri pe bandă, în Suedia
Fratele mai mic al starului de la Craiova e legitimat la Hassleholms IF, formație care evoluează în a 3-a ligă din Suedia. Aici, atacantul de 21 de ani traversează un sezon excelent: 18 goluri în 23 de meciuri jucate, în acest sezon.
Frații Al-Hamlawi, Assad și Annas, s-au născut și au crescut la Helsingborg, dintr-un tată palestinian și o mamă suedeză.
În această lună, naționala de fotbal a Palestinei va participa la „Basra Friendly Tournament“, în Irak. Aici, semifinalele se vor juca după următorul program:
*Iran – Palestina
*Irak – Liban
Apoi, învingătoarele vor juca în meciul pentru trofeu, iar învinsele în finala mică.
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