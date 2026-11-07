GALERIE FOTO FCSB a luat gol la primul șut pe poartă! Cum a deschis scorul Corvinul

FCSB a luat gol la primul șut pe poartă! Cum a deschis scorul Corvinul Superliga
SPORT.RO
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Corvinul a deschis scorul cu FCSB în prima repriză.

TAGS:
FCSBcorvinulSuperliga
Din articol

Partida FCSB - Corvinul Hunedoara, din runda a 15-a din Superliga, are loc sâmbătă și se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Corvinului, în urma golului marcat în minutul 41 de hunedoreni.

FCSB a primit gol la primul șut pe poartă al lui Corvinul

Roș-albaștrii au primit gol pe finalul primei reprize, după ce Roger i-a pasata lui Fabry, iar slovacul a înscris cu un șut de la mare distanță.

Portarul Ștefan Târnovanu nu a avut reacție la șutul jucătorului de la Corvinul, iar hunedorenii au înscris la primul șut pe spațiul porții formației bucureștene.

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Echipele de start din FCSB - Corvinul

FCSB: Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, L.Stancu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Boutoutaou, Korenica - Drăguș. Rezerve: M.Popa, M.Popescu, Batubinsika, J. Paolo, Arad, Gnahore, D. Popa, Politic, Al. Stoian. Antrenor: Laurențiu Reghecampf.

Corvinul: Frânculescu - F. Iacob, Ivancevic, A. Manolache, Neacșa - Cărăruș, D. Albu, Fabry - Yeboah, Gillard, D. Pîrvulescu. Rezerve: C. Sandu, Abualnadi, M. Bratu, Hayatu, Hrezdac, Ribeiro, Uche Goodlad, Espinosa. Antrenor: Florin Maxim.

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