Partida FCSB - Corvinul Hunedoara, din runda a 15-a din Superliga, are loc sâmbătă și se vede în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Corvinului, în urma golului marcat în minutul 41 de hunedoreni.

FCSB a primit gol la primul șut pe poartă al lui Corvinul

Roș-albaștrii au primit gol pe finalul primei reprize, după ce Roger i-a pasata lui Fabry, iar slovacul a înscris cu un șut de la mare distanță.

Portarul Ștefan Târnovanu nu a avut reacție la șutul jucătorului de la Corvinul, iar hunedorenii au înscris la primul șut pe spațiul porții formației bucureștene.