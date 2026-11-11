Nemulțumit de felul în care se prezintă echipa chiar și după instalarea lui Laurențiu Reghecampf, dar și transferurile realizate de în vară, finanțatorul roș-albaștrilor ia măsuri. A anunțat că va demite o parte din staff-ul roș-albaștrilor și va aduce înlocuitori.

Salarii uriașe pentru Pintilii și Curelea la FCSB

Gigi Becali a anunțat la VOYO SPORT LIVE faptul că fostul selecționer al naționalei U21 Costin Curelea se va alătura staff-ului roș-albaștrilor, chiar dacă, în urmă cu doar o lună, atât patronul de la FCSB, cât și Mihai Stoica îl criticau vehement pe antrenor, nemulțumiți de faptul că acesta nu s-a bazat pe Ricardo Pădurariu la meciurile naționalei de tineret.

Ulterior, s-a aflat că alături de Curelea, la FCSB va ajunge și Mihai Pintilii, cel care, alături de Elias Charalambous, i-a adus echipei patronate de Gigi Becali două titluri de campioană a României.

Cei doi vor ajunge azi la baza lui FCSB pentru a semna contractele în prezența lui Valeriu Argăseală. Conform Trumedia, cei doi antrenori vor încasa fiecare câte 10.000 de euro la care se vor adăuga și bonusuri.