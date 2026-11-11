VIDEO EXCLUSIV FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10”

FCSB a dat o dublă lovitură: „E clar că e un mare plus / Nota 10” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Gigi Becali a anunțat că va face mai multe schimbări la FCSB, în contextul în care echipa pe care o patronează a ajuns la trei înfrângeri consecutive.

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FCSBFlorin GardosSuperligaCostin Cureleamihai pintilii
Din articol

Mihai Pintilii și Costin Curelea s-au alăturat staffului condus de Laurențiu Reghecampf, iar Florin Gardoș a analizat venirile celor doi într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE.

Florin Gardoș, la superlativ despre Mihai Pintilii și Costin Curelea

Gardoș a susținut despre Pintilii, fostul său coechipier, că va fi un mare plus pentru FCSB. Referitor la Curelea, el a spus că nu îl cunoaște ca antrenor, însă a garantat că este un om de nota 10. 

„Am citit de Curelea și Pintilii, acum nu știu dacă sunt confirmate sau nu, ca să mă refer doar la veniri. Nu văd cum nu poate fi un plus, mai ales că Pinti a avut perioada de succes cu Elias și am fost colegi acum prea mulți ani. Au trecut prea mulți ani. E clar că, cel puțin pentru mine, e un mare plus.

Despre antrenorul Curelea nu știu foarte multe. Știu despre omul Curelea și despre adversarul Curelea, pentru că eu când eram la Chiajna, în Liga 2, în 2008, el juca la Sportul. Chiar în vară am discutat că am mai primit de la impresari jucători de la naționala lui. I-am cerut un feedback și ca om e un om de nota 10. Ca antrenor nu știu, dar sunt convins că și el poate fi un plus.

Gardoș: „Normal că se încearcă schimbări”

Acum, referitor la ceilalți, pe Alin Stoica nu îl cunosc, dar auzisem lucruri bune. Filip e fostul meu coleg, eu mă bucur că rămâne totuși la un club. Când lucrurile nu merg la un club, normal că se încearcă schimbări și așa mai departe, până vor găsi o formulă să dea rezultate”, a declarat Florin Gardoș, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.  

Florin Gardoș

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Situația de la FCSB

FCSB a înregistrat trei înfrângeri consecutive cu 0-1: cu Gloria Bistrița în Cupa României, respectiv cu „U” Cluj și Corvinul în Superligă

În campionat, roș-albaștrii ocupă locul opt, cu 21 de puncte, după 15 etape, la trei „lungimi” distanță de Farul Constanța, aflată pe poziția a șasea.

Elevii lui Laurențiu Reghecampf o vor înfrunta pe FC Argeș, în următorul meci, pe 22 noiembrie, după pauza internațională. 

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