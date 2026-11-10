În weekend, FCSB a primit vizita Corvinului Hunedoara în etapa #15 a sezonului regulat al Superligii României, meci pierdut de FCSB cu 1-0

Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali după declarațiile patronului de la FCSB

După meci, Gigi Becali a intervenit în direct la TV (VEZI AICI) și i-a bătut obrazul lui Laurențiu Reghecampf, reproșându-i faptul că echipa nu joacă nimic și că nu se încheagă nicio idee de joc.

La câteva zile după declarațiile patronului, chiar Gigi Becali a dezvăluit că ”Reghe” l-a sunat și l-a întrebat dacă e supărat pe el pentru ce se întâmplă la fosta campioană a României.

”(n.r. L-ați criticat după meciul cu Corvinul. Sunteți ok?) M-a sunat. I-am zis că nu sunt supărat pe el, că a greșit. A greșit că, echipa asta, ca să iasă să fie salvată, ea la ora asta nu are nicio busolă!

Singura busolă e Risto Radunovic și Muhar la mijlocul terenului! Ăștia doi, dacă nu-i lași la mijlocul terenului, echipa nimic nu mai joacă! Ăsta e secretul pe care l-am văzut eu, ca stăpân!

Că Dumnezeu dă la stăpân tot timpul să vadă! Astea sunt taine! Dacă nu-l schimbai pe Risto, noi îi băteam! Și a spus ok, că vor juca ei doi. Am spus că nu mă bag, dar acum trebuie tot să controlez! Până pun mașina cu vaselină unsă”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Cum arată clasamentul Superligii României

S-a încheiat prima parte a sezonului regulat, iar formația dirijată de Laurențiu Reghecampf a ratat locurile de play-off. FCSB e pe opt cu 21 de puncte, clasându-se la trei lungimi de Farul, ocupanta locului șase.