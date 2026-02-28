Patronul campioanei României a vorbit în mai multe rânduri despre o posibilă vânzare a lui FCSB.

Roș-albaștrii traversează o perioadă slabă și au șanse foarte mici să mai prindă play-off-ul în Superliga, iar pe lângă asta echipa bucureșteană nu are un stadion propriu și nici palmaresul echipei Steaua, în urma hotărârilor judecătorești.

Cu toate acestea, Gigi Becali a explicat de ce formația sa valorează 200 de milioane de euro.

Gigi Becali: „Pe FCSB vreau 200 de milioane”

Omul de afaceri consideră că FCSB are un coeficient extrem de valoros, cu ajutorul căruia cel care ar cumpăra echipa ar putea să își recupereze în câțiva ani investiția.

Însă, Gigi Becali a dezvăluit că nu are de gând să vândă formația bucureșteană, iar suma cerută a fost un simplu calcul estimativ.

„Nu îmi place să vorbesc cu dacă. Eu spun că vreau să iau campionatul, nu vorbesc cu dacă intru în play-out. Nu iau în calcul un asemenea scenariu. Eu sunt om de afaceri. Îmi place să fac fotbal, că nu am alte plăceri lumești. Doar fotbal.

Dar tot banii contează. Și, dacă sunt importanți banii, coeficientul pe care l-am făcut în ultimii ani valorează 100 de milioane. Coeficientul produce bani. Sunt idiot să nu mă intereseze? Pierd un an maximum. Nu pierd din coeficient. Pot face coeficient și din Conference League. Cum să renunț la zeci de milioane din cauza unei supărări? Nu mă supăr. Îmi urmăresc interesul. Coeficientul valorează mai mult decât clubul.

Orice afacere care are ceva ce produce bani costă bani. Sursa de bani la fotbal e Europa. Ca să faci bani din Europa trebuie să ai coeficient și să fii cap de serie. Să iei 20 de milioane din Europa League sau 50 din Champions League. Coeficientul ne dă șansa să fim cap de serie în play-off-ul Ligii Campionilor, dacă luăm campionatul. Am o afacere care poate produce 50 de milioane.

Eu, pe FCSB, pot să spun că vreau 200 de milioane. Am coeficient și poți face 100 de milioane de euro în doi ani, mai ales dacă o întărești. Eu nu vând echipa. Doar fac evaluarea patrimoniului. Eu de ce mă consum? Pentru bani. Ca toată lumea”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Roș-albaștrii se află pe locul șapte înaintea startului etapei 29 din Superliga și sunt la trei puncte de ultimul loc ce duce în play-off.

FCSB va juca cu UTA, la Arad, meciul din runda 29, iar duelul va fi duminică, de la ora 21:00 și va putea fi vizionat în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe pagina de Facebook Sport.ro.