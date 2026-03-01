CS Rapid Bucureşti s-a calificat, sâmbătă, în sferturile de finală ale Cupei României la handbal feminin, după ce a surclasat formaţia de ligă secundă CS Ştiinţa Bacău, cu scorul de 46-26, în Sala Sporturilor ''Narcisa Lecuşanu'', într-un meci din optimile de finală.

Rapid, 46-26 cu Știința Bacău

Line Ellertsen şi Maria Soroceanu au marcat câte 7 goluri pentru Rapid, iar Mela Mehmedovic a reuşit 6 goluri.

De la Ştiinţa s-au remarcat Miruna-Andreea Poiană-Tardea, cu 9 goluri, şi Gabriela Iustina Butnariu, 8 goluri.

În sferturi, CS Rapid o va înfrunta pe SCM ''U'' Craiova.

Ultimul meci din optimi va avea loc pe 11 martie, CSM Târgu Jiu - CS Minaur Baia Mare, notează Agerpres.

Programul sferturilor de finală din Cupa României la handbal feminin (28 martie)

CS Gloria Bistriţa - Corona Braşov

CSM Bucureşti - SCM Râmnicu Vâlcea

CS Rapid Bucureşti - SCM ''U'' Craiova

CSM Târgu Jiu/CS Minaur Baia Mare - CSM Galaţi