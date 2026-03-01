Antrenorul român nu o duce deloc bine în Arabia Saudită, acolo unde se luptă la retrogradare și se află pe poziția a 17-a, la trei puncte de ieșire din zona roșie.

Informațiile din zona arabă îl dau pe Marius Șumudică aproape demis de la Al Okhdood.

Florin Prunea: „Cred că Șumudică vine acasă, nu?”

Marius Șumudică a reușit să câștige în etapa precedentă din Arabia Saudită, 3-1 cu Al Najma, dar postul său este în continuare în pericol pentru că Al Okhdood nu a ieșit din zona retrogradării.

Florin Prunea a vorbit despre situația delicată a antrenorului și e de părere că Șumudică nu va mai sta mult pe banca echipei din Arabia Saudită.

„Cred că Șumudică vine acasă, nu? Te duci la o echipă la care nu ai de niciunele... Ce vrei să faci? A luat-o pe loc de Champions League și o lasă pe loc de retrogradare?”, a spus Florin Prunea, conform iAMSport.ro.

De când a venit la începutul acestui an, Marius Șumudică a adunat doar două victorii și tot atâtea remize, în rest înregistrând șapte înfrângeri, în cele 11 partide pe banca lui Al Okhdood.

Pentru formația antrenorului român partida cu Al Fayha, care va avea loc pe 7 martie, de la ora 21:00.