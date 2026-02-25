UTA - FCSB, partidă contând pentru etapa a 29-a din Superliga României, se va disputa sold-out! Toate biletele pentru meciul de duminică, 1 martie, de la 21:00, au fost epuizate într-o oră.

UTA - FCSB, sold-out într-o oră

Prin urmare, aproximativ 10.000 de spectatori sunt așteptați să participe la confruntarea de pe stadionul „Francisc Neuman”.

FCSB trebuie să câștige ultimele două dueluri din sezonul regular și, chiar și așa, campioana en-titre nu este sigură că va evita ratarea play-off-ului pentru prima oară în istorie.

Calificarea, din punct de vedere matematic, este posibilă și fără două succese ale roș-albaștrilor, însă este foarte puțin probabilă.

Florin Gardoș, reticent pentru FCSB: „Va fi greu”

Florin Gardoș, fost jucător la FCSB, a recunoscut că roș-albaștrii vor avea o misiune dificilă în demersul lor de a se califica „in extremis” în play-off.

„Pe parcursul sezonului am tot fost întrebat despre play-off. Lucrurile păreau într-un anumit fel, iar la un moment dat am spus că o văd pe CFR cu șanse mari. Se schimbase antrenorul, a venit Pancu, iar lucrurile mergeau spre bine, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de bine.

FCSB depinde și de rezultatele altora. Cred că e complicat de ghicit ce se va întâmpla și cine va intra în play-off. În momentul ăsta, nu mai depind exclusiv de ei. Va fi greu.

Înaintea sezonului, n-aș fi spus neapărat că e o mare surpriză dacă Craiova, Dinamo și Rapid se vor lupta la titlu, dar dacă mi-ar fi spus cineva că FCSB va fi în postura asta cu două meciuri rămase până la play-off... cred că nimeni din țara asta nu ar fi putut să prezică sezonul ăsta nebun, ca un carusel pentru FCSB", a spus Florin Gardoș, într-un interviu pentru PRO TV.

FCSB va încheia sezonul regular, pe teren propriu, contra celor de la „U” Cluj pe 7 martie, de la ora 18:00.

Adrian Mihalcea: „N-am niciun fel de pariu să-i bat pe cei de la FCSB”

La rândul ei, UTA are 42 de puncte, cu unul mai puțin decât FCSB, și încă speră la calificarea în play-off. „Bătrâna Doamnă” va încheia sezonul regular, în deplasare, cu Metaloglobus (7 martie, 18:00).

„Din postura mea de dinamovist ar fi o bucurie în plus pentru acest lucru (n.r. - să o facă pe FCSB să rateze play-off-ul), dar nu mă gândesc la asta. N-am niciun fel de pariu sau dorință ascunsă, nesăbuită, să-i bat pe cei de la FCSB.

Este doar dorința de a avea noi șanse reale și după etapa viitoare ca să ne calificăm în play-off. Așadar, mă interesează să încercăm să ajungem noi în play-off, nu să lăsăm pe cineva anume afară”, a declarat Adrian Mihalcea, antrenorul arădenilor.