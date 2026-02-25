Arthur Zwane, fostul antrenor al lui Siyabonga Ngezana, a acordat un interviu în presa din Africa de Sud în care a vorbit despre evoluția fundașului central de la FCSB.

Dezvăluirea fostului antrenor al lui Siyabonga Ngezana

Arthur Zwane l-a avut sub comanda sa pe stoperul celor de la FCSB pe vremea când era antrenor la Kaizer Chiefs. Zwane a povestit cum a fost pus la zid în multe rânduri pentru faptul că se baza pe Ngezana, care, la acea vreme, își atrăgea o mulțime de critici din partea oamenilor de fotbal din Africa de Sud.

Zwane a insistat cu Ngezana și spune că insistența sa a fost răsplătită prin faptul că Ngezana a ajuns să joace la un nivel înalt în cupele europene.

Chiar dacă Ngezana se confruntă momentan cu probleme la nivelul genunchiului, iar Mihai Stoica a dezvăluit că fundașul sud-african ar putea avea nevoie de o intervenție chirurgicală, Zwane s-a arătat convins că jucătorul va face parte din lotul echipei naționale a Africii de Sud la Cupa Mondială.

”Când am fost de partea lui, oamenii spuneau că am o problemă cu Siya (n.r. Ngezana), că vreau să-l distrug. Alții spuneau că este unul dintre favoriții mei… dar în perioada aceea, Siya era cel mai bun fundaș la Kaizer Chiefs.

Nimeni nu înțelegea de ce spuneam asta; putea face față duelurilor unu la unu. Era foarte puternic în jocul aerian, când aveam mingea știa să construiască, avea viteză și reveniri rapide. Oamenii spuneau altceva, dar el era cel mai bun fundaș al nostru.

Dar e în regulă, eu spun mereu că Dumnezeu lucrează în moduri misterioase. Am fost criticat foarte mult pentru asta. Am spus că e în regulă, nicio problemă, uitați-vă la Siya astăzi, jucând în competiții UEFA.

Este bine pentru Africa de Sud și, credeți-mă, va fi în lotul pentru Cupa Mondială pentru că a muncit din greu pentru asta. Și o face bine”, a spus Arthur Zwane, conform idiskitimes.co.za.