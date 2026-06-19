Gigi Becali și Florin Tănase nu au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului: ”Nu te juca, treaba ta!”

După plecarea lui Darius Olaru la Union Saint-Gilloise, FCSB ar putea să îl piardă și pe Florin Tănase.

Contractul lui Tănase a expirat în această vară, iar Gigi Becali i-a propus prelungirea contractului cu încă doi ani. Tănase a primit o ofertă din partea unui club din China, însă mijlocașul nu vrea să plece în campionatul chinez.

Fotbalistul ia în considerare să semneze un nou contract cu FCSB, însă i-a cerut lui Gigi Becali un contract valabil pe patru sezoane, lucru refuzat însă de finanțatorul de la FCSB. Totuși, Gigi Becali este destul de sigur că Florin Tănase va fi jucătorul lui FCSB și în următorul sezon.

”Eu am vorbit cu el acum două-trei săptămâni. Mi-a zis că are ofertă în China, dar că nu pleacă în China. Era o problemă (n.r. dacă ar fi plecat Tănase, având în vedere că a plecat și Olaru). El a vrut contract pe patru ani. I-am zis: 'Băi, nu îți fac pe patru ani. Îți fac pe doi ani'.

Așa a rămas. Eu vreau pe doi ani, el vrea pe patru ani. Nu știu dacă rămâne, ce e clar e că nu pleacă în China. Eu cred că va fi de acord, îl consider în echipă pe Tănase.

(n.r. dacă îi va mări salariul lui Tănase) E o chestiune de afaceri. El ar vrea să îi finanțez, face el niște afaceri, nu pot să le spun, dar eu i-am zis: 'Băi, uite care e treaba, să nu crezi că dacă ți-a mers și ai făcut treabă, gata. În afaceri, vii în cap imediat. Nu te juca cu astea, treaba ta!'.

El s-a entuziasmat. Nu e problemă că reinvestește, dar dacă reinvestești și mai iei și împrumut... I-am zis: 'Eu pot să fac, investesc 20-30-40 de milioane, scade piața. Îi las acolo, în 10-20 de ani, revine piața. Tu ai putere să bagi milioane și să cadă piața?'”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.