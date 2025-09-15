Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața Farului și s-a distanțat în fruntea clasamentului, după ce oltenii au ajuns la patru puncte peste locul doi ocupat de Rapid.

Mirel Rădoi a trăit duelul la intensitate maximă, iar antrenorul liderului din Superliga s-a simțit rău după fluierul final.



Gigi Becali a văzut ce a pățit Mirel Rădoi și a reacționat: „O să îi dau un sfat”



Tehnicianul oltenilor a avut tensiunea mare după partida de pe Ion Oblemenco, iar din informațiile obținute de Sport.ro, tehnicianul de 44 de ani a avut nevoie de intervenția medicilor, care i-au administrat o injecție pentru a-i reduce tensiunea extrem de ridicată.

Întrebat despre felul în care trăiește Mirel Rădoi la fiecare meci, Gigi Becali l-a sfătuit pe finul său să se liniștească.

