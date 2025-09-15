Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața Farului și s-a distanțat în fruntea clasamentului, după ce oltenii au ajuns la patru puncte peste locul doi ocupat de Rapid.
Mirel Rădoi a trăit duelul la intensitate maximă, iar antrenorul liderului din Superliga s-a simțit rău după fluierul final.
Gigi Becali a văzut ce a pățit Mirel Rădoi și a reacționat: „O să îi dau un sfat”
Tehnicianul oltenilor a avut tensiunea mare după partida de pe Ion Oblemenco, iar din informațiile obținute de Sport.ro, tehnicianul de 44 de ani a avut nevoie de intervenția medicilor, care i-au administrat o injecție pentru a-i reduce tensiunea extrem de ridicată.
Întrebat despre felul în care trăiește Mirel Rădoi la fiecare meci, Gigi Becali l-a sfătuit pe finul său să se liniștească.
„O să îi dau un sfat lui finul meu, lui Rădoi. Finule, ai 16 puncte distanţă, ai 1-0, pierzi tată un meci. Nu merită să-ţi pierzi sănătatea pentru fotbal. 23 tensiune? Păi de ce? Te egala, pierdeai două puncte, un punct la jumătate. Ai atâtea puncte distanţă, de ce să te agiţi aşa?
O să scot şi eu jucători în minutul 20! Îl dau afară, pe Olaru l-am văzut abia în minutul 15, nu ştiam că este pe teren!
Aşa trebuie să le facă! Bravo lui, aşa să facă! Aşa trebuie să facă, ca să se înveţe minte ca să facă ceea ce spune el. Te scot, dar nu să îmi crească tensiunea.
Am spus aseară lucrul cu play-off-ul ca să le fac şi eu pe plac la duşmani. Am spus-o ca să se supere şi duşmanii. Tot eu o să fiu campion! Eu o să fiu campion, ce, Mirel nu ştie? De ce vrea să facă el un avans mare? Ştie că vine naşul din urmă şi îl paradeşte”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.
FCSB se află la 16 „lungimi” de liderul Universitatea Craiova, care a adunat 23 de puncte după primele 9 runde din Superliga.