La FCSB, la ora actuală, totul merge prost! Jocul „scârțâie“, rezultatele sunt pe măsură, iar în campionat, echipa se confruntă cu un dezastru istoric, după cum sport.ro a arătat aici.

Și, colac peste pupăză, deși sezonul e abia la început, FCSB a avut deja o grămadă de jucători accidentați. După 1-1 cu Csikszereda, au apărut și imaginile horror cu piciorul lui Mihai Lixandru, publicate aici de sport.ro.

Gigi Becali, lipsit de empatie: „Bine că nu s-a accidentat Bîrligea“

La scurt timp după remiza de la Miercurea Ciuc, patronul roș-albaștrilor a avut o intervenție telefonică lungă, la Digi Sport. Aici, la un moment dat, Gigi Becali a fost informat despre accidentarea suferită de Mihai Lixandru (24 de ani). Reacția latifundiarului? Una de noaptea minții, lipsită de empatie.

„Nu mai pot eu acum, că s-a accidentat Lixandru! Stăm noi în Lixandru? Riscurile meseriei. Dacă și-a ales meseria asta, dacă își câștigă existența din fotbal, astea sunt riscurile, te mai și accidentezi. Mie îmi pare bine că Bîrligea n-are nimic“, a spus Becali, cu referire la faptul că și atacantul FCSB-ului a primit o lovitură dură, în timpul meciului cu Csikszereda.

Revenind la Mihai Lixandru, necazul de acum vine după cel din sezonul trecut, când a avut o ruptură de ligamente și a stat pe tușă 187 de zile.

