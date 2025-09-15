Amintindu-și de aparițiile TV vulcanice ale omologului său, Iftime s-a amuzat de noua sa ipostază de „pisoi blând” și a anunțat că vrea să adâncească criza roș-albaștrilor în meciul direct de vineri.



"Mă tem de meciul următor, cei de la FCSB sunt răniți, am văzut că mieuna aseară domnul Becali la televizor, dar nu se lasă. Era un pisoi, era atât de blând, ziceai că nu e domnul Becali, spunea ‘Suntem slabi, dacă prindem play-off-ul…’ Hai, domne, ce Dumnezeu, FCSB prinde play-off-ul și se bate la titlu", a comentat, amuzat, Valeriu Iftime, potrivit Fanatik.



"Viața mea e să le schimb antrenorul!"



Profitând de forma excelentă a echipei sale, clasată pe locul 3, și de situația dezastruoasă de la FCSB, care are doar 7 puncte după 9 etape, Iftime a transmis că își dorește victoria cu orice preț și este conștient că un nou eșec i-ar putea fi fatal tehnicianului Elias Charalambous.



"Mă gândesc în tot sufletul, nu în colțișor, că am putea bate FCSB-ul. Ar fi un mare cadou pentru mine. Cum au jucat aseară, nu sunt greu de bătut", a continuat acesta, înainte de a lansa declarația serii.



Întrebat dacă echipa sa poate fi cea care schimbă antrenorul la FCSB, Iftime a răspuns fără ezitare: "Dacă e așa, viața mea e să schimb antrenorul la FCSB săptămâna asta. Ei sunt într-o criză acum, iar criză mai profundă decât acum FCSB-ul nu a avut. Aș vrea să nu știe ce are de făcut până vineri, atâta tot. Să îi batem noi, să rămână în starea asta a lor, deși eu spun că e foarte greu, să nu cumva să jucăm cu un leu rănit".



FCSB traversează unul dintre cele mai slabe starturi de sezon din istoria recentă, culminând cu remiza, scor 1-1, de pe terenul nou-promovatei Csikszereda. Campioana a ajuns la patru meciuri egale și se află pe un neverosimil loc 12 în Superliga.

