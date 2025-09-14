FCSB are o prăbușire zgomotoasă, în competiția internă, după doi ani în care echipa a mers „ceas“. Așa cum se întâmplă însă în sport, după o urcare spectaculoasă vine, cândva, și o coborâre. Mai ales că, la FCSB, domnește amatorismul impus de un finanțator care conduce clubul în felul următor: Faci Ce Spune Becali.

Ei bine, după doi ani în care FCSB a mers pe acest drum greșit și, totuși, a ajuns la destinație – ceea ce spune totul și despre nivelul campionatului nostru! – acum situația s-a schimbat radical. Dovadă și bilanțul de după primele nouă etape: 1 victorie, 4 egaluri, 4 înfrângeri!

Gigi Becali s-a convins: „Anul acesta e pierdut!“

Duminică, campioana României a „reușit“ să facă egal cu nou-promovata Csikszereda: 1-1! Imediat după terminarea jocului, patronul Gigi Becali a avut o intervenție telefonică, la Digi Sport, cu un discurs fără precedent.

„Am pierdut un an. L-am pierdut! De unde să ne mai calificăm în play-off? Problema e că nu jucăm fotbal deloc. Și atunci n-ai cum. Mai avem de recuperat, dar nu mai ai cum... Marea grijă e că nu mai ai cum să ajungi! Cum să intru în play-off? Cum?! N-ai cum, dacă echipa nu se mișcă pe teren. Cum să câștigi meciul, dacă echipa nu se mișcă? Nu face mișcare, nu poate să câștige. N-ai cum să faci performanță cu astfel de lucruri. Vine mingea, nu te atacă nimeni și tu dai mingea în corner.Nu e vorba de autogol, ce vină are săracul Pantea? Mă refer la mingea când a dat-o în corner. Lor le e frică de minge, nu vezi? Ăsta e echipă de Divizia B“, a tunat Becali.

