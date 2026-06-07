Americanca a scris că a trăit „ una dintre cele mai înfricoşătoare experienţe " din viaţa sa, " dacă nu chiar cea mai înfricoşătoare ” şi a menţionat că se reface în pat. Postările ei au inclus fotografii cu brăţările de spital la mână şi o captură de ecran a unui monitor de ritm cardiac.

Simone Biles, septuplă campioană olimpică, a dezvăluit pe Instagram că „ a fost la un pas de moarte în această săptămână ”.

Starul american nu a oferit detalii despre ce s-a întâmplat exact şi a scris că va „explica mai devreme sau mai târziu”.

De asemenea, ea i-a răspuns public unui fan pe X pentru a clarifica că a fost vorba de o problemă de „sănătate”.

„Dar să fiu la un pas de moarte nu era pe agenda mea în această săptămână. A fost una dintre cele mai înfricoşătoare experienţe din viaţa mea, dacă nu chiar cea mai înfricoşătoare”, a mărturisit sportiva, potrivit news.ro.

Ea a adăugat: „Mai ales că Jonathan era la Indianapolis pentru antrenamente”, referindu-se la soţul ei, Jonathan Owens, care se află în perioada de pregătire pre-sezon cu echipa din NFL Indianapolis Colts.

Continuând mesajul, ea a adăugat: „Am stat la pat şi m-am odihnit săptămâna aceasta. O să vă explic mai devreme sau mai târziu, dar vreau să le mulţumesc celor apropiaţi care m-au contactat, m-au întrebat ce fac, m-au vizitat sau mi-au trimis flori. Vă iubesc pe toţi”.

Postarea ei conţine şi fotografii cu buchete de flori şi se încheie cu o fotografie cu doi câini pe pat, însoţită de textul „Voi fi aici” şi de o captură de ecran cu ritmul cardiac.