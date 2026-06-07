FOTO Simone Biles, dezvăluire înfricoșătoare: „Am fost la un pas de moarte!“

Simone Biles, dezvăluire înfricoșătoare: „Am fost la un pas de moarte!“ Gimnastica
Alexandru Hațieganu
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Gimnasta americană, în vârsta de 29 de ani, a oferit o declarație teribilă care face înconjurul lumii.

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Simone Bilesgimnastica

Simone Biles, septuplă campioană olimpică, a dezvăluit pe Instagram că „a fost la un pas de moarte în această săptămână”.

Americanca a scris că a trăit „una dintre cele mai înfricoşătoare experienţe" din viaţa sa, "dacă nu chiar cea mai înfricoşătoare” şi a menţionat că se reface în pat. Postările ei au inclus fotografii cu brăţările de spital la mână şi o captură de ecran a unui monitor de ritm cardiac.

Starul american nu a oferit detalii despre ce s-a întâmplat exact şi a scris că va „explica mai devreme sau mai târziu”.

De asemenea, ea i-a răspuns public unui fan pe X pentru a clarifica că a fost vorba de o problemă de „sănătate”.

Dar să fiu la un pas de moarte nu era pe agenda mea în această săptămână. A fost una dintre cele mai înfricoşătoare experienţe din viaţa mea, dacă nu chiar cea mai înfricoşătoare”, a mărturisit sportiva, potrivit news.ro.

Ea a adăugat: „Mai ales că Jonathan era la Indianapolis pentru antrenamente”, referindu-se la soţul ei, Jonathan Owens, care se află în perioada de pregătire pre-sezon cu echipa din NFL Indianapolis Colts.

Continuând mesajul, ea a adăugat: „Am stat la pat şi m-am odihnit săptămâna aceasta. O să vă explic mai devreme sau mai târziu, dar vreau să le mulţumesc celor apropiaţi care m-au contactat, m-au întrebat ce fac, m-au vizitat sau mi-au trimis flori. Vă iubesc pe toţi”.

Postarea ei conţine şi fotografii cu buchete de flori şi se încheie cu o fotografie cu doi câini pe pat, însoţită de textul „Voi fi aici” şi de o captură de ecran cu ritmul cardiac.

La Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, Biles a câştigat medalii de aur la proba pe echipe, la individual compus şi la sărituri, precum şi o medalie de argint la sol.

Aceste medalii au contribuit la un total de 41 de medalii la Campionatele Mondiale şi la Jocurile Olimpice, ceea ce o clasează printre cele mai mari sportive din toate timpurile.

Pionieră în sportul său, ea a inventat mai multe elemente tehnice care au fost executate de alte gimnaste şi sunt cunoscute sub numele de „Biles”.

Biles a debutat la Jocurile Olimpice la vârsta de 19 ani, la Rio 2016, şi a participat la încă două ediţii ale competiţiei. Ea a declarat, anterior, că nu este sigură dacă va concura la Jocurile Olimpice din 2028 de la Los Angeles.

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Simone Biles, răvășitoare și în afara sălii de sport

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