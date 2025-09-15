După un sezon 2024-2025, în care a prins din nou gustul succesului european, prin prezența FCSB-ului în optimile Ligii Europa, Gigi Becali a decretat: calificarea în grupa de Champions League, principalul obiectiv al verii!

Ușor de zis, greu de realizat. Pentru că, așa cum se întâmplă în fotbalul nostru, suntem de elită, doar când vine vorba de „datul din gură“. Problemele încep, când trebuie să facem niște lucruri concrete pentru a ne atinge obiectivele. Iar FCSB e chiar un foarte bun exemplu, în acest sens! Pentru că echipa campioană, care visa să fie la „masa bogaților“, a făcut o greșeală imensă, după cum sport.ro a subliniat aici.

Gigi Becali ar fi luat o sumă colosală din Champions League

FCSB a „reușit“ să rateze accederea în grupa de Champions League – ultima calificare datează din 2013! – după dubla cu Shkendija din Macedonia de Nord. „Premiul de consolare“ după acest rateu s-a numit grupa de Europa League pentru campioana României. Doar că acum vedem ce diferență colosală există între cele două competiții din punct de vedere financiar.

Platforma Football Meets Data, cea mai mare dedicată statisticilor, tocmai a calculat media sumelor pe care le vor încasa cele 108 echipe care vor juca în grupele competițiilor UEFA intercluburi, în acest sezon. Iată cifrele publicate de sursa citată:

*Media sumelor din Champions League, la startul meciurilor din grupă: 42,6 milioane de euro

*Media sumelor din Europa League, la startul partidelor din grupă: 10,8 milioane de euro

*Media sumelor din Conference League, la startul meciurilor din grupă: 5,3 milioane de euro

Așadar, se vede că prin ratarea obiectivului principal pentru această vară, Gigi Becali s-a ales cu o pierdere imensă, de 31,8 milioane de euro! Și cum echipa stă catastrofal, în campionat, sunt șanse infime ca, la anul, FCSB să aibă șansa participării în preliminariile Champions League.

