Rezultatul l-a scos din sărite pe Gigi Becali, care la finalul partidei a explodat și l-a criticat în termeni duri pe căpitanul echipei, Darius Olaru, considerat unul dintre principalii vinovați pentru criza de joc a echipei.



"Eu vreau să te arăți la pasă, să avem posesia"



Patronul roș-albaștrilor a intervenit telefonic la Digisport și a analizat prestația echipei, oprindu-se în special asupra mijlocașului său. Becali îi reproșează lui Olaru că nu se implică suficient în construcția jocului și că se ascunde, în ciuda calităților sale fizice.



"Jucători în care îmi puneam baza nu mai fac nimic. Olaru nu se mai arată la pasă. E adevărat, are viteză, se demarcă, dar nu se arată la pasă. Păi în fotbalul de astăzi dacă nu ieși la pasă, degeaba... E adevărat că e inteligent și are viteză. S-a demarcat și a avut ocazii. Eu nu vreau numai să te demarci, eu vreau să te arăți la pasă, ca să primești mingea, să putem să avem posesia", a tunat Gigi Becali.



Criticile vin într-un context sumbru pentru campioană. Meciul de la Miercurea Ciuc a fost al șaptelea consecutiv fără victorie în campionat pentru FCSB, care a ajuns pe un rușinos loc 12, cu doar șapte puncte după nouă etape.



Roș-albaștrii au deschis scorul prin Edjouma, în minutul 55, dar au fost egalați în minutul 81, după un autogol al lui Pantea, plecând cu un singur punct de pe terenul unei echipe care luptă pentru evitarea retrogradării.

