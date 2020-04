Gigi Becali a recunoscut TOT! Cum ii impune schimbarile lui Vintila: "Daca el zice 'joc cu Soiledis', eu ii spun 'joci cu Pantiru'"

Patronul FCSB a vorbit despre schimbarile controversate pe care le face la echipa in timpul meciurilor.

Gigi Becali a recunoscut ca ii impune lui Bogdan Arges-Vintila schimbarile la echipa, din motive financiare. Patronul FCSB a declarat in exclusivitate in cadrul emisiunii 'Ora exacta in sport' ca interesul lui este sa vanda jucatori, in timp ce antrenorul vrea rezultate.

"La fotbal e greu, trebuie sa fii Becali. Nu sa te iei dupa Ioana sau Naum, ca ei spun ca nu ai voie sa faci schimbari. Pai, daca nu faci schimbari, se alege praful!

Nu se potriveste socoteala mea cu a antrenorului, pentru ca el vrea performanta. Pe mine nu ma tine numai rezultatul, pe antrenor il tine rezultatul, pe mine nu.

Daca antrenorul zice 'eu joc cu Soiledis, ca are experienta' eu ii spun 'nu joci cu Soiledis, joci cu Pantiru, ca sa il vand'. Vrea sa joace cu Adi Popa, eu ii spun sa joace cu Man. L-am adus pe Adi Popa sa am rezerva, dar nu ca sa il scot pe Man vreodata de acolo", a declarat Gigi Becali la PRO X.