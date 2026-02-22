Otto Hindrich a debutat în forță la noua echipă! Nota primită de român după victoria salvatoare

Fostul portar al CFR Cluj a fost integralist și a intervenit de trei ori salvator, fiind învins o singură dată, în minutul 73. Evoluția sa a fost apreciată de SofaScore, care i-a acordat nota 7,5, peste media echipei.

Otto Hindrich a bifat debutul oficial pentru Legia Varșovia și a avut o prestație solidă în victoria obținută pe teren propriu, scor 2-1, cu Wisla Plock, în etapa a 22-a din Ekstraklasa.

Legia a deschis scorul în minutul 23, a fost egalată în repriza secundă, dar a revenit rapid și a obținut o victorie extrem de importantă în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Transfer definitiv și contract până în 2030

Portarul român, cotat la 1,3 milioane de euro, a semnat cu Legia un contract valabil până în iunie 2030. Clubul din Cluj a încasat aproximativ 600.000 de euro în schimbul său.

După acest succes, Legia a urcat pe locul 15, primul deasupra liniei retrogradării, cu 24 de puncte. În etapa următoare, echipa va juca pe terenul liderului Jagiellonia Bialystok.

Transferat în această iarnă, Hindrich a adunat 78 de meciuri pentru CFR Cluj și are în palmares două titluri de campion al României.