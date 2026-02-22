Adrian Șut (26 de ani) a ajuns de o lună și jumătate, în Emirate, și s-a și convins deja că are mult de tras, pentru a-și câștiga locul de titular la Al-Ain.

Sport.ro a arătat aici verdictul dureros pe care l-au dat arabii, în cazul lui Adrian Șut, după primele sale apariții sub comanda antrenorului Vladimir Ivic. Iar faptul că românul a început să primească tot mai puține minute a fost încă o confirmare legată de o situație alarmantă: Șut nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, la Al-Ain!

Din fericire pentru „închizătorul“ român, el se bucură, în continuare, de încrederea antrenorului său. Pentru că, potrivit anunțului venit din Emirate, Șut va fi titluar, diseară (ora 19:30), în meciul Bani Yas – Al-Ain din etapa a 17-a.