Ajuns pe banca de rezerve, în ultimele etape, fostul mijlocaș al FCSB-ului a primit o veste bună, în acest weekend.

Adrian Șut (26 de ani) a ajuns de o lună și jumătate, în Emirate, și s-a și convins deja că are mult de tras, pentru a-și câștiga locul de titular la Al-Ain.

Sport.ro a arătat aici verdictul dureros pe care l-au dat arabii, în cazul lui Adrian Șut, după primele sale apariții sub comanda antrenorului Vladimir Ivic. Iar faptul că românul a început să primească tot mai puține minute a fost încă o confirmare legată de o situație alarmantă: Șut nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, la Al-Ain!

Din fericire pentru „închizătorul“ român, el se bucură, în continuare, de încrederea antrenorului său. Pentru că, potrivit anunțului venit din Emirate, Șut va fi titluar, diseară (ora 19:30), în meciul Bani Yas – Al-Ain din etapa a 17-a.

De remarcat că Bani Yas, ultima clasată din Emirate, e antrenată de Daniel Isăilă, fost selecționer al naționalei Under 21.

