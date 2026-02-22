Tottenham - Arsenal, astăzi, de la 18:30, în exclusivitate pe VOYO. Toate informațiile se găsesc pe Sport.ro.

Greșeală mare în apărarea lui Tottenham! Saka l-a pulverizat pe Sarr

La momentul redactării articolului scorul este 1-1, după ce au marcat Eze (32') și Kolo Muani (34').

„Tunarii” au deschis scorul în urma unei faze la care apărarea lui Spurs a fost total surprinsă.

Saka a trecut mult prea ușor de Pape Sarr în lateral și apoi a centrat în careu, acolo unde Eze a fost scăpat din marcaj și a reluat fără probleme.

La această fază, Radu Drăgușin și-a marcat bine adversarul, dar nu a putut face nimic la reușita englezului de la Arsenal.

Echipele de start din Tottenham - Arsenal:

TOTTENHAM (3-4-2-1): Vicario - Palhinha, Drăgușin, Van de Ven - Gray, Bissouma, Sarr, Spence - Gallagher, Simons - Kolo Muani

Rezerve: Austin - Richarlison, Tel, Solanke, Souza, Olusesi, Williams-Barnett, Rowswell, Wilson

Antrenor: Igor Tudor

ARSENAL (4-2-3-1): Raya - Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Trossard - Gyokeres

Rezerve: Kepa - Mosquera, Odegaard, Jesus, Martinelli, Norgaard, Madueke, Calafiori, Lewis-Skelly

Antrenor: Mikel Arteta