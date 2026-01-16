Piteștenii s-au impus în primul meci oficial din 2026, scor 1-0, în etapa cu numărul 22 din Liga 1.



Ce jucători au fost criticați de Gigi Becali



Gigi Becali "a pus tunurile" pe vedetele sale după eșecul de la Piteși. Daniel Bîrligea, Darius Olaru, Florin Tănase, David Miculescu și Mamadou Thiam nu l-au impresionat cu nimic pe patronul campioanei.



"A fost ghinionul să pierdem noi, să luăm un gol. Bîrligea, indolența lui, lejeritate când rămâne singur cu portarul. Olaru credeam că e jucătorul ăla... așa mi-au spus. El încearcă să fie prea mult decisiv. Când suntem superioritate numerică, el pasează din prima decisiv la adversar. Trebuie să se dezvețe de lucrurile astea.



Lui Tănase i-a fost frică. Nu a pus niciodată piciorul decisiv, să rămână mingea la el, să penduleze. Cum să mă aștept la așa ceva?



Ce a venit de pe bancă, Thiam și Miculescu, nimic! Îmi reproșez că poate trebuia schimbat Chiricheș, deși n-a jucat rău", a declarat Gigi Becali, după FC Argeș - FCSB, pentru PrimaSport.



Cum arată clasamentul



În urma succesului de astăzi, FC Argeș a făcut un pas mare spre calificarea în play-off. Trupa lui Bogdan Andone a ajuns la 37 de puncte și ocupă locul 5 în Liga 1.



FCSB rămâne pe locul 9, cu 31 de puncte. Campioana nu poate să ajungă mai jos după această rundă, dar are un program foarte încărcat la orizont. În runda următoare, FCSB va primi vizita celor de la CFR Cluj. Ardelenii spperă și ei să prindă play-off-ul pe ultima sută de metri.



FC Argeș a reușit să câștige ambele meciuri disputate împotriva FCSB în sezonul regular. După 2-0 în tur, pe Arena Națională, piteștenii s-au impus și în duelul de la Mioveni. Unicul gol al meciului a fost reușit de puștiul Yanis Pîrvu (18 ani). Un jucător crescut în academia celor de la FC Argeș.

