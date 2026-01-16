În stil caracteristic, FCSB a mutat la pauză. Antrenorul Elias Charalambous (45 de ani) a operat trei modificări după primele 45 de minute.



FCSB a făcut 3 schimbări în pauza meciului cu FC Argeș



La pauză, antrenorul Elias Charalambous a decis să-i scoată de pe teren pe Alexandru Pantea, Juri Cisotti și Mihai Toma. În locul lor au intrat Risto Radunovic, David Miculescu și Alexandru Stoian.



Duelul de la Mioveni reprezintă prima confruntare din anul 2026 în campionatul României. A fost pauză pentru echipele din Superliga de Crăciun și Revelion.



Miză uriașă pentru FCSB



Campioana en-titre a început 2026 pe loc de play-out. O premieră negativă în istoria clubului.



În clasament, înaintea meciului de azi, FC Argeș se afla pe poziția a cincea cu 34 de puncte. Echipa lui Bogdan Andone a bifat 10 victorii, patru rezultate de egalitate și șapte înfrângeri.



De cealaltă parte, FCSB ocupă locul 9 în clasament cu 31 de puncte. În 21 de etape, formația dirijată de Elias Charalambous are opt victorii, șapte remize și șase eșecuri.

