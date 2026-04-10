George Copos, fost patron al Rapidului între anii 1992 și 2013, l-a omagiat pe regretatul Mircea Lucescu la slujba de înmormântare.

George Copos, discurs emoționant despre Mircea Lucescu

Copos a amintit despre „Il Luce” că s-a ridicat de jos, dintr-o familie numeroasă, și că a reprezentat un ambasador al României în fotbalul internațional.

„Mircea Lucescu nu a fost doar cel mai mare dintre noi, românii. A fost un român universal, un om strălucit, un ambasador al României.

Copos: „Mircea Lucescu și-a construit cea mai frumoasă familie”

A fost copilul care s-a ridicat de jos. El provenind dintr-o familie numeroasă, unde a trebuit să împartă totul.

Mircea Lucescu și-a construit cea mai frumoasă familie. Și-a crescut cu atenție urmașul, pe Răzvan, care îi va repeta performanțele lui” - au fost cuvintele lui George Copos, potrivit basilica.ro.

Copos a amintit și despre rolul lui Mircea Lucescu în câștigarea titlului din 1999, primul pentru Rapid după o pauză de 35 de ani.

Mircea Lucescu, înmormântat astăzi

Legendarul antrenor s-a stins din viață marți seară, în jurul orei 20:30, din cauza complicațiilor apărute după un infarct miocardic suferit în urmă cu câteva zile.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.

Astăzi (vineri, pe 10 aprilie), Mircea Lucescu a fost înmormântat în cripta familiei, după încheierea slujbei religioase la Cimitirul Bellu.