LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 16:00, Corvinul Hunedoara, liderul din Liga 2, joacă la FC Voluntari în play-off-ul de promovare.

Este primul meci pentru Corvinul de la dispariția marelui Mircea Lucescu, omul care a clădit una dintre cele mai frumoase echipe din fotbalul românesc la Hunedoara în anii '80.

FC Bihor a învins-o pe Chindia Târgovişte cu scorul de 3-1, vineri, în deplasare, într-o partidă din etapa a treia a fazei play-off din Liga 2.

Chindia a deschis scorul prin Robert Necşulescu (36), dar orădenii au egalat la scurt timp, prin moldoveanul Alexandru Boiciuc (40).

FC Bihor a făcut diferenţa în ultimul sfert de oră al partidei, prin golurile înscrise de veteranul Ioan Filip (76) şi de Dragoş Tescan (82).

Sepsi OSK - Steaua, celălalt meci din play-off, se joacă sâmbătă, de la ora 12:30.