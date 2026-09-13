Gigi Becali a luat decizia! Ce se întâmplă cu Muhar și Drăguș înainte de FCSB - Petrolul

Gigi Becali a luat decizia! Ce se întâmplă cu Muhar și Drăguș înainte de FCSB - Petrolul Superliga
SPORT.RO
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Gigi Becali a decis ce se va întâmpla cu Denis Drăguș și Karlo Muhar în partida cu Petrolul.

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Din articol

Partida FCSB - Petrolul, din runda a noua a Superligii, va avea loc luni, de la ora 21:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Roș-albaștrii” vor să își ia revanșa în fața propriilor fani după ce au pierdut derby-ul cu Dinamo, scor 1-2, dar nu vor avea o partidă simplă în fața surprizei din acest sezon de Superliga.

Karlo Muhar, gata să debuteze la FCSB: ce se întâmplă cu Denis Drăguș

Mijlocașul adus liber de contract este pariul lui Gigi Becali, iar patronul formației bucureștene a cerut ca acesta să fie titular în meciul cu Petrolul, conform Fanatik.ro.

Astfel că, Muhar va debuta în tricoul roș-albastru încă din primul minut în partida cu Petrolul, în timp ce Denis Drăguș va putea juca doar 20 de minute și va intra de pe banca de rezerve, după cum informează sursa citată anterior.

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Rămâne de văzut dacă fostul jucător de la CFR Cluj va avea o evoluție pe placul lui Gigi Becali, într-un meci destul de complicat pentru FCSB.

De cealaltă parte, Denis Drăguș nu a mai jucat într-un meci oficial de la începutul lunii mai a acestui an și era de așteptat să nu intre direct în primul '11' al fostei campioane a României.

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