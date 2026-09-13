În iarna lui 2013, Gabi Iancu era considerat unul dintre marile talente de la Viitorul, iar patronul roș-albaștrilor a plătit 500.000 de euro pentru transfer.

Gigi Becali l-a văzut la Palat și i-a „pompat” clauza: „Bagă, mă, 25 de milioane!”

Atacantul a povesti cum a ajuns clauza sa de reziliere la 25 de milioane de euro. Inițial, suma era de 15 milioane.

„Am mers la Palat cu domnul Victor Becali și cu Zoltan Iasko. Aveam emoții. Gigi Becali se uită la mine și zice: «Bă, dar tu ești mai înalt așa decât te vedeam eu la televizor!». Și îl sună pe avocat: «Bagă 20 acolo, să nu mai fie 15!».

Mai stăm pe-acolo, se uită la televizor și vede o știre cu o clauză a lui Ronaldo sau a unui jucător mare. Sună iar: «25, mă, dacă ăsta are... Bagă, mă, 25!». Și am început să râd. Dar nu înțelegeam eu, nu mă gândeam că o să plătească cineva suma aia”, a spus Iancu la GSP.

La FCSB, Gabi Iancu a adunat 81 de apariții, 16 goluri și trei pase decisive. Alături de bucureșteni a câștigat trei titluri de campion, o Cupă a României, o Cupă a Ligii, dar și o Supercupă.