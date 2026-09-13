Piero Ausilio a fost directorul sportiv al lui Inter Milano în ultimii 28 de ani. Ausilio este cel care l-a adus pe Cristi Chivu pe banca nerazzurrilor.
Și-a anunțat plecarea de la Inter și merge în Premier League
Lovitură de teatru în Italia: pleacă de la Inter Milano și semnează în Premier League, cu Tottenham, fosta echipă a lui Radu Drăgușin.
Totuși, oficialul a decis că are nevoie de o schimbare după această perioadă lungă în care a activat la clubul de pe San Siro. Ausilio și-a anunțat plecarea la începutul lunii septembrie. Contractul său va expira în iunie 2027 și nu va mai fi prelungit. Anunțul a fost făcut chiar de Ausilio.
Se pare că acesta a plecat mai devreme de la Inter. De fapt, Ausilio este fata să înceapă deja treaba la alt club, departe de Italia. Conform Gazzetta dello Sport, Ausilio negociază cu Tottenham și va deveni noul director sportiv al lui Spurs începând din luna ianuarie.
Sursa citată scrie că discuțiile sunt avansate și cele două părți sunt aproape să bată palma. Cel mai probabil, la decizia lui Ausilio a contribuit și faptul că Roberto De Zerbi este antrenorul lui Tottenham.
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