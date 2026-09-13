Cristi Chivu s-a decis! Ce se întâmplă la Inter după eșecul cu Real Madrid din Liga Campionilor

Real Madrid s-a impus cu 2-1 în fața lui Inter, într-un meci din prima rundă a fazei ligii din Champions League.

Inter a primit golul de 1-0, după ce începuse excelent partida de pe „Santiago Bernabeu”. O greșeală la construcție a dus la golul marcat de Mbappe după ce a fost servit de Brahim Diaz.

Al doua reușită a venit după gafa portarului Martinez, de care a profitat Valverde. Inter a redus din diferență în minutul 77 prin golul lui Carlos Augusto, dar a fost prea puțin.

Pe ce a pus accent Cristi Chivu după înfrângerea cu Real Madrid

Antrenorul român a fost întrebat la conferința de presă de dinaintea partidei cu Udinese despre înfrângerea suferită de Inter pe „Santiago Bernabeu”.

Cristi Chivu și-a lăudat jucătorii pentru curajul pe care l-au arătat și e de părere că echipa sa mai are nevoie de timp pentru a-și arăta potențialul maxim.

„Scopul nostru este să creștem și să ne îmbunătățim. Suntem la începutul sezonului, este prea devreme să facem judecăți. Nu ne concentrăm doar pe rezultate, ci pe principiile pe care vrem să le implementăm. Nu trebuie să pierdem conștientizarea și încrederea în lucrurile bune pe care le-am făcut împotriva lui Real Madrid și Napoli. Mi-au plăcut curajul și personalitatea lor, voi lua aspectele pozitive.

Ne concentrăm pe creșterea noastră și pe obiectivul final, fără a pierde din vedere faptul că ultimele meciuri din Liga Campionilor nu au mers așa cum ne-am dorit. Trebuie să îmbunătățim acest aspect. Am văzut o echipă îndurerată, iar la Madrid am ratat o ocazie. Am jucat un meci bun, dar am fi putut face mai bine.

Ceea ce facem este important pentru noi: încredere și muncă zilnică. Există întotdeauna recenzii, dar asta nu este problema noastră. Avem o responsabilitate; asta face diferența. Trebuie să fii conștient ca să crești”, a spus Cristi Chivu, la conferința de presă de dinaintea partidei cu Udinese.