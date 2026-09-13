Valentin Crețu (37 de ani) părea subiect închis la FCSB, după ce a fost exclus din lot la finalul lunii august ca urmare a unui conflict de la antrenamente cu Arnold Garita și Mihai Stoica. Inclusiv soția fotbalistului a intervenit, susținând că președintele Consiliului de Administrație de la FCSB l-a amenințat cu bătaia pe fundașul dreapta.

Robert Niță: "Crețu, cel mai sigur de postul său la FCSB. În 10 minute a avut trei oferte din Superliga"

Deși Gigi Becali anunța în primă fază că Valentin Crețu va fi dat afară de la FCSB, situația s-a schimbat radical imediat. Fotbalistul de 37 de ani a fost reprimit și chiar a fost titular în derby-ul cu Dinamo (1-2), de etapa trecută.

Subiectul Valentin Crețu a fost dezbătut și la emisiunea VOYO Sport Live. Robert Niță, fostul atacant de la Rapid și Steaua, crede că fundașul dreapta "e cel mai sigur jucător de postul lui", având în vedere lipsa unei concurențe solide.

Niță crede că FCSB a acceptat să îl reprimească pe Valentin Crețu tocmai din acest motiv.

"Crețu nu poate fi scos din echipă în momentul de față. El e cel mai sigur jucător de postul lui. Dacă ei aveau variantă acolo, crezi că îl mai chemau înapoi pe Crețu? Uită-te pe cifre, uite cum joacă! Dacă aveau soluții, crezi că îl mai găseau? Ei au adus jucători acolo, dar n-a jucat niciunul mai bine decât Crețu. De trei ani de zile, îi face contract pe 6 luni. Mai joacă două meciuri, îi prelungește iar. Au adus acolo jucători și pe bani. Eu cred că problema, între ghilimele, e că joacă bine Crețu și își face treaba. Nu poți ține un jucător 40 de meciuri în teren dacă joacă prost. Cât noroc să și aibă? Nu e vorba de noroc!

L-au avut pe Pantea, mai era și U21, dar tot Crețu a jucat. L-au avut și pe Kiki. Nu ar fi putut să joace și în dreapta? Eu vă spun că Crețu este printre jucătorii buni de la FCSB și este sigur de post momentan. A câștigat campionatul doi ani la rând cu el în teren. Crețu nu e genul de jucător care să stea pe bancă și să intre două minute la trei meciuri.

Crețu a anunțat FCSB că încetează contractul sau că este dat afară, cum vreți să spuneți, iar în următoarele 10 minute a avut trei oferte din Superliga. Este un jucător util și sigur de postul lui", a spus Robert Niță, la VOYO Sport Live.

Crețu a ajuns la FCSB în august 2019, iar până acum a strâns 253 de meciuri la formația roș-albastră. Contractul său actual expiră la finalul lui 2026.