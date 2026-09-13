VIDEO EXCLUSIV Brest - PSG 0-1. Parizienii obțin prima victorie a sezonului

Brest - PSG 0-1. Parizienii obțin prima victorie a sezonului Ligue 1
SPORT.RO
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Meciurile din Ligue 1 sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

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Din articol

Brest - PSG 0-1 a fost LIVE pe VOYO SPORT 1

Min. 5: GOOOL PSG! Ferran Torres deschide scorul cu un șut pe jos expediat din afara careului.

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Min. 1: Începe meciul!

Brest: Selvik - Lala, Le Guen, Lloris, Locko - Chotard, Magnetti - Versini, Doumbia, Mboup - Ajorque

PSG: Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Zaire-Emery, Vitinha, Neves - Dembele, Torres, Kvaratskhelia

FINAL | Lille - Troyes 2-0

Meciul este transmis în direct pe VOYO (AICI)

FINAL | Le Mans - Lens 2-2

Meciul este transmis în direct pe VOYO (AICI)

Brest - PSG

Meciul este transmis în direct pe VOYO SPORT 1 (AICI)

Clasamentul din Ligue 1

Clasamente oferite de Sofascore

Luis Enrique: "PSG are un început catastrofal"

Antrenorul lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a remarcat că formația sa a avut 'un început de sezon catastrofal' în ceea ce privește rezultatele, înregistrând mai multe remize și înfrângeri în ultimele săptămâni.

”Dacă vorbim doar despre rezultate, este un început de sezon dezastruos, dar, ca antrenor, încerci să iei în calcul tot ce se întâmplă pe teren. Sunt lucruri de îmbunătățit, însă merităm mai multe puncte”, a declarat Luis Enrique zilele trecute.

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