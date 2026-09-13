Min. 5: GOOOL PSG! Ferran Torres deschide scorul cu un șut pe jos expediat din afara careului.

Luis Enrique: "PSG are un început catastrofal"

Antrenorul lui Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a remarcat că formația sa a avut 'un început de sezon catastrofal' în ceea ce privește rezultatele, înregistrând mai multe remize și înfrângeri în ultimele săptămâni.

”Dacă vorbim doar despre rezultate, este un început de sezon dezastruos, dar, ca antrenor, încerci să iei în calcul tot ce se întâmplă pe teren. Sunt lucruri de îmbunătățit, însă merităm mai multe puncte”, a declarat Luis Enrique zilele trecute.