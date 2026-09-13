VIDEO EXCLUSIV Coventry - Brighton 0-5! „Pescărușii” s-au distrat cu echipa lui Lampard

Coventry - Brighton 0-5! „Pescărușii” s-au distrat cu echipa lui Lampard Premier League
SPORT.RO
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Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Coventry - BrightoncoventryBrightonPremier LeagueVoyo
Din articol

Meciul este transmis în direct pe VOYO SPORT 1 (AICI)

Coventry - Brighton 0-5

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FINAL!

Min. 90+4: GOOOOOL Brighton! Gross îl găsește pe Ayari, iar acesta face 5-0.

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Min. 83: GOOOOL Brighton! Dunk înscrie din pasa lui Andres.

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Min. 69: GOOOOL Brighton! Gross transformă lovitura de la 11 metri și face 3-0 în favoarea echipei sale.

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Min. 53: Cartonaș roșu Coventry! Awoniyi este eliminat după ce își lovește adversarul cu cotul.

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Min. 51: GOOOOL Brighton! De Cuyper deviază perfect pentru Yalcouye, iar acesta înscrie.

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Min. 36: GOOOOL Brighton! Gross îl găsește pe Kostoulas, iar atacantul grec deschide scorul.

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Min. 1: Începe partida!

Ce s-a întâmplat în primele meciuri din etapa 4 din Premier League

Bournemouth - Brentford 2-2

Au marcat: Kluivert (38), Tavernier (52), respectiv Schade (34, 56)

Aston Villa - Nottingham Forest 1-2

Au marcat: Alysson (74), respectiv Delap (46), Igor Jesus (88)

Chelsea - Hull City 2-2

Au marcat: Rogers (7), Joao Pedro (66), respectiv Belloumi (28, 34)

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

Au marcat: Khalaili (14), Larsen (75), respectiv Emerson (23), Davis (45), Flemming (90)

Cartonaş roşu: Disasi (Crystal Palace, 34)

Liverpool - Fulham 0-0

Sunderland - Arsenal 0-2

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