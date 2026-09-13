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VIDEO EXCLUSIV Coventry - Brighton 0-5! „Pescărușii” s-au distrat cu echipa lui Lampard
Partidele din Premier League sunt transmise în exclusivitate de VOYO.
FINAL!
Min. 90+4: GOOOOOL Brighton! Gross îl găsește pe Ayari, iar acesta face 5-0.
Min. 83: GOOOOL Brighton! Dunk înscrie din pasa lui Andres.
Min. 69: GOOOOL Brighton! Gross transformă lovitura de la 11 metri și face 3-0 în favoarea echipei sale.
Min. 53: Cartonaș roșu Coventry! Awoniyi este eliminat după ce își lovește adversarul cu cotul.
Min. 51: GOOOOL Brighton! De Cuyper deviază perfect pentru Yalcouye, iar acesta înscrie.
Min. 36: GOOOOL Brighton! Gross îl găsește pe Kostoulas, iar atacantul grec deschide scorul.
Min. 1: Începe partida!
Ce s-a întâmplat în primele meciuri din etapa 4 din Premier League
Bournemouth - Brentford 2-2
Au marcat: Kluivert (38), Tavernier (52), respectiv Schade (34, 56)
Aston Villa - Nottingham Forest 1-2
Au marcat: Alysson (74), respectiv Delap (46), Igor Jesus (88)
Chelsea - Hull City 2-2
Au marcat: Rogers (7), Joao Pedro (66), respectiv Belloumi (28, 34)
Crystal Palace - Ipswich Town 2-3
Au marcat: Khalaili (14), Larsen (75), respectiv Emerson (23), Davis (45), Flemming (90)
Cartonaş roşu: Disasi (Crystal Palace, 34)
Liverpool - Fulham 0-0
Sunderland - Arsenal 0-2
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