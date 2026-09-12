VIDEO EXCLUSIV Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!”

Gigi Becali îl vrea la FCSB, iar antrenorul i-a spus direct: „Poți să mă suni oricând!” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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FCSB nu traversează cea mai bună perioadă, iar Gigi Becali e decis să facă modificări pe banca tehnică în încercarea de a redresa echipa.

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Din articol

În urmă cu doar câteva zile, patronul FCSB a susținut că Marius Baciu și-a pierdut autoritate asupra jucătorilor în vestiar, motiv pentru care a luat decizia de a-l schimba din funcție, totuși, în urma intervenției fanilor, Gigi Becali a fost de acord să-i mai ofere o șansă, antrenorul având ca obiectiv câștigarea a cel puțin patru puncte până la pauza competițională.

În ciuda acordului cu fanii, omul de afaceri caută în continuare un înlocuitor pentru Marius Baciu, iar printre preferații săi se numără: Ianis Zicu, Marius Șumudică și Dan Petrescu.

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Gigi Becali, discuție cu Dan Petrescu

În ceea ce-l privește pe cel din urmă, Gigi Becali a dezvăluit că a discutat cu el, însă problemele de sănătate îl împiedică pe cel supranumit „Bursucul” să preia banca tehnică a fostei campioane. Totuși, antrenorul s-a arătat dispus să colaboreze cu patronul FCSB de la distanță.

„Dan Petrescu a luat campionate și campionate. Mi-a și zis: 'Eu dacă vin, eu nu am mare nevoie de bani, eu am bani destui, nu mă interesează'... dar a zis așa: 'Oricând poți să mă suni să îți dau o părere'. Mi-a zis cu atacanții, că am luat la ora asta, peste Craiova, de ce: 'Meriton Korenica și Karlo Muhar erau doi jucători pe care eu oriunde mă duceam îi luam cu mine. Le-am spus că oriunde mă duc, îi ia. Iar Drăguș...' și părerea mea este că e cel mai puternic atacant din România”, a spus Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

Rămâne de văzut pe cine va alege în cele din urmă Gigi Becali. Nu este exclus nici ca Marius Baciu să continue pe banca FCSB dacă își va îndeplini obiectivul pe termen scurt: patru puncte în următoarele două meciuri. Primul duel de foc va fi cu Petrolul (locul 3), luni.

FCSB ocupă locul 6 în clasamentul Superligii, cu 11 puncte, nouă mai puține decât liderul Dinamo, care are însă un meci mai mult disputat.

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