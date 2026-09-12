Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă”

Florin Prunea a numit următorul antrenor care va fi dat afară: „Mai are o etapă” Fotbal extern
SPORT.RO
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Florin Prunea a vorbit despre un antrenor cunoscut în România care va fi dat afară de la echipa sa cât de curând.

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Florin PruneaElias CharalambousFCSBGreciaLevadiakos
Din articol

Florin Prunea a vorbit despre startul slab de sezon al lui Elias Charalambous în Grecia la Levadiakos, unde antrenează alături de Mihai Pintilii.

Fostul tehnician de la FCSB are patru înfrângeri din primele patru partide oficiale pe banca echipei din Grecia, dintre care trei sunt în campionat.

Florin Prunea nu îl vede bine pe Elias Charalambous: „Becali cu jucătorii au luat titlurile alea”

Fostul portar al „Generației de Aur” a vorbit despre rezultatele slabe ale antrenorului cipriot în acest start de sezon la Levadiakos și crede că nu va mai rezista mult pe banca echipei din Grecia.

Florin Prunea este de părere că Elias Charalambous demonstrează că performanțele reușite la FCSB au fost datorită lui Gigi Becali și a jucătorilor.

Charalambous, ușurel, că acum vedem ce antrenor e Charalambous. Cum e bun? Mai are o etapă și vine acasă. Acasă, aici. Nu că a început prost...

A fost antrenor Charalambous? Becali cu jucătorii au luat titlurile alea. Îl respectăm pe Baciu, dar una e una, alta e alta. FCSB nu are antrenor. Noi așteptăm, dar să vedem dacă ăia (n.r. șefii de la Levadiakos) așteaptă.

La FCSB trebuie să vină un antrenor care, când intră în vestiar, Drăguș să tremure, Muhar să tremure. Ți se pare că acum Baciu poate să intre în vestiar și să-i spună unuia să facă marcaj, când Tănase i-a spus și cine i-a mai spus ce i-a spus... Tănase nu a fost nepoliticos, a fost direct”, a spus Florin Prunea, confrom digisport.ro.

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Prunea transferuri
Elias Charalambous, în Dinamo Zagreb - FCSB / Foto IMAGO
Charalambous
Vlc record 2026 04 27 15h51m06s sosire charalambous 270426mp4
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Ce se întâmplă cu plecarea lui „Tavi” Popescu de la FCSB

Octavian Popescu ar fi decis să se plece în Grecia la Levadiakos, sub formă de împrumut, iar mutarea va fi oficializată cât de curând.

Jucătorul lui FCSB va semna cu echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii antrenor ai roș-albaștrilor care au câștigat ultimele două titluri cu echipa patronată de Gigi Becali.

„Șeptarul” fostei campioane a României a fost nemulțumit de minutele primite la FCSB în acest start de sezon, dar și de criticile venite din partea patronului, lucru pe care l-a adresat și public.

Împrumut lui Octavian Popescu în Grecia se va concretiza duminică, iar „Tavi” va fi jucătorul lui Levadiakos pentru sezonul 2026/2027, conform GSP.ro.

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